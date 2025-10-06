Veneto – Cordoglio per la scomparsa di Domenico Baroni, vigile del fuoco esperto e appassionato

La Direzione Interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige piange la perdita del collega Domenico Baroni, scomparso questa mattina all’età di 57 anni. Uomo carismatico e di grande esperienza, Baroni era noto per unire competenza tecnica, entusiasmo e spirito d’iniziativa.

Dopo aver svolto il servizio di leva nel Corpo, Baroni era stato assunto come vigile permanente nel 1992 e aveva prestato servizio nei comandi di Treviso, Padova e Venezia. Dal 2020 lavorava presso la Direzione Interregionale del Veneto e Trentino Alto Adige nell’Ufficio Gestioni Tecnico Logistiche e Strumentali, mentre dal 2024 era responsabile operativo del Centro mobile di revisione del Veneto. Appassionato di motori, possedeva la patente di quarta categoria, il massimo livello per la conduzione di mezzi speciali.

Nel corso della sua carriera, Baroni aveva partecipato a numerose emergenze locali, nazionali e internazionali, tra cui i terremoti in Umbria e Marche del 1997 e dell’Aquila nel 2009, ricevendo in entrambe le occasioni l’attestato di pubblica benemerenza per la Protezione Civile provinciale. Recentemente era intervenuto nell’alluvione in Emilia Romagna del 2023 e aveva preso parte alla missione in Ucraina per la consegna di 45 automezzi antincendio ai colleghi ucraini, nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile.

“Ciao Domenico!”, lo ricordano commossi i colleghi, che ne sottolineano il grande contributo umano e professionale al Corpo dei Vigili del fuoco.