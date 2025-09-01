Veneto, con lo scooter finisce contro un palo: muore 52enne

Un grave incidente stradale è costato la vita a Massimiliano Chiarellotto, 52 anni, residente a Cornuda e dipendente della ditta Colomberotto carni di Moriago della Battaglia.

La tragedia si è consumata domenica sera, intorno alle 19, lungo via Sant’Andrea, a Nogarè di Crocetta del Montello. L’uomo stava rientrando a casa dopo aver partecipato alla sagra di Ciano del Montello e a un raduno di vespisti e scooteristi.

In sella al suo scooter Kymko 250, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo all’uscita di una curva, urtando un cordolo e finendo fuori strada. Lo scooter è terminato in un campo, mentre il 52enne è stato sbalzato a terra e contro un palo, riportando traumi fatali.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione locale.

Alcuni residenti, che hanno udito il forte impatto, hanno dato l’allarme. Poco dopo è arrivata anche la madre della vittima, sotto choc, assistita dalla sindaca Marianella Tormena.