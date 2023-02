VENETO – Comion contro furgone e autobus di linea: nove feriti e traffico in tilt

Scontro fra tre mezzi alle ore 13.30 a San Giorgio in Bosco (Padova) in via Bolzonella. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Prima si sarebbero scontrati il furgone e il camion e successivamente quest’ultimo avrebbe tamponato un autobus di Busitalia. Il bilancio è di 9 feriti, trasportati per accertamenti negli ospedali di Camposampiero e Padova. Nessuno di loro è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto diversi mezzi del Suem. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore.