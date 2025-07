Veneto – Colpo milionario: vinti 2 milioni con un Gratta e Vinci da 10 euro

TREVIGNANO (TREVISO) – La fortuna fa tappa nel Trevigiano, dove un fortunato giocatore ha centrato una clamorosa vincita da 2 milioni di euro grazie a un Gratta e Vinci. Il biglietto vincente, appartenente alla serie speciale “Un’estate al mare Super”, è stato acquistato in una ricevitoria di via Antonio Canova, a Trevignano.

Il tagliando fortunato, costato 10 euro, ha trasformato un acquisto casuale in un colpo di vita. Un premio che fa sognare l’intera comunità locale e accende i riflettori su una piccola tabaccheria diventata, per un giorno, il centro della fortuna. L’identità del vincitore, come spesso accade in questi casi, resta avvolta nel riserbo.