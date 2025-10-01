Veneto – Colpo Happy Casa: migliaia di euro spariti

Furto nella notte tra lunedì e martedì all’Happy Casa Store di via Don Tosatto, a Mestre, a poche centinaia di metri dal centro commerciale Porte di Mestre. I ladri hanno preso di mira cassette di sicurezza e contanti, con un ammanco stimato in diverse migliaia di euro.

L’allarme è scattato intorno alle 8 di martedì mattina, quando il personale ha trovato i locali forzati. Sul posto sono intervenute le volanti del 113 e la polizia scientifica, rimasta per ore a caccia di impronte e reperti su porte, finestre e mobili. Recuperate anche le immagini delle telecamere dei negozi vicini, di un ristorante, della sede Usl 3 e della fermata dell’autobus.

Le indagini proseguono: nelle ultime settimane in terraferma sono stati registrati colpi analoghi, tra cui la razzia al magazzino dei vigili del fuoco sul Terraglio, con un bottino da 20 mila euro, e i furti da 200 mila euro tra Mestre, Jesolo e Padova ai danni di abitazioni e rappresentanti orafi.

Poco dopo la fine dei rilievi, un falso allarme antincendio ha fatto evacuare temporaneamente il vicino centro commerciale.