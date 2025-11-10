Veneto – Colpo all’ex convento: tre uomini arrestati mentre rubano 400 chili di rubinetteria

Bloccati dai carabinieri con la refurtiva già pronta per la rivendita. Recuperato tutto il materiale trafugato.

TREVISO – Stavano smontando e caricando rubinetti e accessori bagno in ottone dall’ex convento “Casa Mater Ecclesiae” di Pieve del Grappa, quando i carabinieri sono intervenuti sorprendendoli in flagranza. Tre uomini, di 23, 29 e 34 anni, tutti residenti nel Montebellunese e già noti alle forze dell’ordine, sono finiti in arresto con l’accusa di furto aggravato.

L’operazione è scattata sabato 8 novembre, dopo che alcuni movimenti sospetti erano stati notati nei pressi della struttura, da tempo chiusa e di proprietà dell’Istituto delle Suore Francescane Elisabettine di Padova. Al momento del blitz i tre avevano già accatastato circa 400 chilogrammi di rubinetterie e parti metalliche, pronte per essere caricate su un furgone.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita ai legittimi proprietari. Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida.