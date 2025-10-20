Veneto – Cocaina in barca e armi in casa: arrestati padre e figlio

Un’operazione dei carabinieri di Venezia ha portato all’arresto di due uomini, padre e figlio di 66 e 42 anni, accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio, possesso illegale di armi e ricettazione.

I due sono stati fermati giovedì 16 ottobre mentre navigavano in laguna su due imbarcazioni distinte, dirette dal Parco di San Giuliano verso il centro storico. Il figlio faceva da “apripista” per evitare i controlli, mentre il padre trasportava oltre un chilo di cocaina nascosto a bordo.

La perquisizione delle abitazioni ha rivelato altro materiale illegale: nella casa del 42enne i militari hanno trovato una pistola con matricola abrasa e 14 cartucce calibro 9, nascoste dentro un’intercapedine della cucina. In quella del padre, invece, sono state scoperte 27 munizioni dello stesso calibro, una cartuccia 7,65 e due fucili da caccia, regolarmente detenuti ma ritirati in via cautelare.

Le due barche usate per il trasporto sono state sequestrate. Dopo la convalida dell’arresto, i due uomini sono stati trasferiti in carcere.