VENETO – Cinque turisti bloccati sulle Pale di San Martino (per paura di scivolare)

Intervento di soccorso sulle Pale di San Martino

Taibon Agordino (BL), 24-06-26 – Attorno alle 13:50, la Centrale del 118 è stata contattata dai Vigili del Fuoco, attivati da un centro gestione emergenze allertato da un sistema satellitare. La segnalazione proveniva da cinque turisti tedeschi, quattro donne e un uomo, in difficoltà sulle Pale di San Martino.

Grazie alle coordinate, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato in località Buse Alte, vicino alla Forcella Alta del ghiacciaio. Tre delle escursioniste, uscite dal sentiero, erano bloccate più in alto tra lingue di neve, mentre la quarta donna e l’uomo si trovavano sul sentiero ma temevano di proseguire per il rischio di scivolare.

Il tecnico di elisoccorso, sbarcato in hovering dalle tre donne, le ha assicurate e aiutate a spostarsi di circa ottanta metri in un punto agevole per l’imbarco, avvenuto con il verricello. Successivamente, anche i due compagni sono stati issati a bordo con la stessa modalità. I cinque escursionisti sono stati poi lasciati in Val di Gares.

