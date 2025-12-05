Veneto – Chiusa per un mese e mezzo discoteca per motivi di sicurezza

La questura di Padova ha disposto la sospensione della licenza per 45 giorni a una discoteca situata in via Ferraris, dopo aver riscontrato ripetute violazioni in materia di sicurezza, somministrazione di alcol e attività illecite legate allo spaccio di droga.

Il provvedimento arriva al termine di una serie di interventi delle forze dell’ordine che hanno documentato episodi ritenuti idonei a compromettere l’ordine pubblico. Tra questi, l’aggressione del 30 novembre, quando un cliente è stato colpito alla testa con una bottiglia da un altro avventore, riportando lesioni a un orecchio. Durante lo stesso intervento, la polizia ha anche accertato la vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

Già il 27 luglio una pattuglia era intervenuta per un violento diverbio tra alcuni clienti di origine sudamericana, durante il quale uno dei presenti aveva infranto una bottiglia e l’aveva usata come arma contro i connazionali. Il 19 gennaio, inoltre, due cittadini tunisini erano stati sorpresi mentre cedevano sostanze stupefacenti e, dopo essere fuggiti alla vista degli agenti, erano stati rintracciati e denunciati anche per porto abusivo di arma, poiché trovati in possesso di coltelli.

Un ulteriore episodio risale al 21 settembre 2024, quando polizia e carabinieri erano intervenuti per sedare una rissa tra clienti e un gruppo di nordafricani armati di coltello, accusati di aver molestato una ragazza.

La questura ha inoltre rilevato che il locale non aveva aderito al protocollo d’intesa siglato il 22 ottobre 2025 tra autorità locali e associazioni di categoria, volto alla prevenzione di condotte illegali e situazioni di rischio.

Alla luce delle ripetute criticità emerse, il questore Marco Odorisio ha disposto la sospensione della licenza per 45 giorni.