VENETO – Chiede il ketchup e viene colpito a sangue con un tagliere

Delirio tra le calli. Ha dell’incredibile quanto successo a Venezia nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Come riporta il Gazzettino, un turista romano sarebbe stati aggredito da un uomo con un tagliere in legno.

Da quanto è stato possibile ricostruire Guido e Lucia, due turisti romani di 43 e 58 anni, erano seduti in un locale di piazzale Roma, per mangiare qualcosa. Ad un certo punto, l’uomo si sarebbe alzato e avrebbe fatto il giro del chiosco per raggiungere la porta posteriore. Una volta tornato verso il tavolo, si sarebbe lamentato del fatto che non gli avesse messo il ketchup nel panino, e nell’occasione sarebbe stato raggiunto e aggredito alle spalle da un uomo con un tagliere in mano, che lo avrebbe colpito ripetutamente, fino a fargli zampillare sangue dalla nuca.

Dopo il folle gesto, l’avventore si sarebbe dato alla fuga, tra le urla della donna. Ad assistere alla violenza, anche un terzo uomo, che avrebbe riferito che in seguito all’aggressione il titolare, o comunque qualcuno che aveva a che fare con il bar, avrebbe richiuso con calma la saracinesca. Immediato l’intervento sul posto di polizia e Suem, con il turista che è stato accompagnato all’ospedale. Si spera di far luce sulle dinamiche attraverso l’acquisizione delle immagini di alcune telecamere della zona