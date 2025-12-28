Veneto, chiama i soccorsi dal tablet e scompare: ricerche in corso per un’escursionista

Agordo (BL) – Proseguono nell’area del Framont le ricerche di un’escursionista che ieri, in tarda mattinata, ha contattato i Carabinieri chiedendo aiuto tramite un tablet. La donna aveva riferito di trovarsi sotto la croce del Framont, di essere scivolata vicino al sentiero e di non riuscire a muoversi, pur dichiarandosi illesa.

Subito attivata la Centrale del 118, sul posto è stato inviato l’elicottero Falco 2, che ha effettuato una lunga perlustrazione senza esito dell’intera zona, dalla cima del Mont Alt di Framont fino a Lastia di Framont, controllando canali e tracce presenti sulla neve. Il tecnico di elisoccorso è stato sbarcato in vetta al Mont Alt e ha proseguito a piedi, chiamando e osservando lungo il percorso, ma senza individuare la donna.

Poiché la richiesta di aiuto è stata effettuata tramite un tablet privo di scheda telefonica, non è stato possibile ricontattare la chiamante, che non ha fornito ulteriori notizie di sé. Nel tardo pomeriggio di ieri è stato quindi richiesto anche l’intervento dell’Aeronautica militare di Poggio Renatico, che ha effettuato una ricognizione notturna con elicottero dotato di camera termica, a bordo personale del Soccorso alpino, anch’essa con esito negativo.

Questa mattina le operazioni sono riprese con squadre a terra, impegnate a percorrere tutta la sentieristica della zona, comprese le diramazioni secondarie. Al momento non è pervenuta alcuna segnalazione di mancato rientro e non ci sono stati ulteriori contatti da parte della donna. Restano al vaglio tutte le ipotesi, compresa quella di un rientro autonomo a valle o di una richiesta di aiuto non reale.

Alle ricerche stanno partecipando il Soccorso alpino, la Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.