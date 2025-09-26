Veneto – Centro estetico usava gel vietati e lavoratori in nero: sequestro e denuncia

Treviso, 25 settembre 2025 – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso ha scoperto un centro estetico che impiegava prodotti non sicuri e personale irregolare.

Durante un controllo condotto dai militari della Compagnia di Conegliano, è emerso che all’interno dell’attività, gestita da cittadini di nazionalità cinese, venivano utilizzati gel automodellanti per unghie contenenti la sostanza “TPO” (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), vietata nell’Unione Europea dal 1° settembre scorso perché ritenuta tossica per la riproduzione. La sostanza viene usata per accelerare l’asciugatura del prodotto, ma è considerata pericolosa per la salute.

I finanzieri hanno posto sotto sequestro oltre 30 confezioni del gel incriminato e denunciato il titolare del centro alla Procura della Repubblica di Treviso per violazione delle norme sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre individuati tre lavoratori totalmente in nero. La circostanza è stata segnalata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che valuterà la sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista quando almeno il 10% del personale risulta impiegato irregolarmente.

L’intervento si inserisce nel piano di controlli della Guardia di Finanza a tutela della salute dei consumatori e a garanzia della leale concorrenza tra imprese.