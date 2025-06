Veneto – Cede una staccionata, muore escursionista

Poco prima dell’una la Centrale del 118 è stata contattata da un uomo sotto shock, la cui moglie era caduta in una ripida scarpata, dopo che la staccionata, su cui si era appoggiata in un momento di pausa dalla camminata, aveva ceduto all’improvviso. Dalle prime informazioni raccolte, l’incidente era accaduto lungo la strada forestale che da Col di Forno di Zoldo porta a Villa di Dont, all’altezza del corso d’acqua Gaf de Malvarè. Risaliti alle coordinate, sul posto è stata inviata una squadra del Soccorso alpino della Val di Zoldo, poi supportata anche dai soccorritori di Longarone, e l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Purtroppo una volta da lei, è stato solo possibile constatare il decesso della 72enne di Venezia (al momento non sono note altre generalità), caduta per una sessantina di metri in un punto verticale senza vegetazione. Avvisati i Carabinieri e ottenuto il nulla osta dalla magistratura, la salma è stata recuperata con un gancio baricentrico di una sessantina di metri, dall’elicottero dell’Air service center convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, per essere affidata al carro funebre.

In mattinata, verso le 11.20, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore era intervenuto a Borca di Cadore, sul sentiero tra Passo Staulanza e il Rifugio Città di Fiume, dove un 72enne di Feltre (BL), non era stato più in grado di proseguire a causa di un malessere improvviso. L’uomo è stato imbarcato e accompagnato all’ospedale di Belluno per accertamenti.