1 Dicembre 2025 - 16.25

Veneto – Cede farmaci dopanti ad uno sportivo: arrestato

REDAZIONE
Farmaci dopanti, arrestato 60enne nel Padovano: sequestrate 1.500 confezioni

La Squadra Mobile di Padova ha arrestato un 60enne italiano, residente a Bratislava ma domiciliato nel padovano, sorpreso mentre cedeva sei confezioni di farmaci dopanti a un 54enne appassionato di body building. L’operazione è scattata durante un controllo mirato al contrasto del commercio illecito di sostanze proibite.

La perquisizione dell’auto e dell’abitazione dell’indagato ha portato al sequestro di circa 1.500 confezioni di medicinali dopanti, tutte sigillate e pronte per la vendita, per un valore commerciale stimato in 300 mila euro.

L’uomo non è nuovo a episodi del genere: era già stato denunciato nel 2005 per ricettazione e commercio di farmaci proibiti e condannato nel 2009 dal Tribunale di Padova a un anno e otto mesi. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa della convalida.

L’acquirente, un padovano di 54 anni, aveva concordato il prezzo di 150 euro per le sei scatole, quattro contenenti methandrostenolone, una a base di nandrolone e una di testosterone. Anche lui ha precedenti: in passato è stato denunciato per truffa, detenzione di stupefacenti e reati contro la persona, oltre a essere stato destinatario nel 2012 di un avviso orale del Questore.

Le indagini proseguiranno per risalire alla rete di distribuzione e ai destinatari finali dei farmaci, la cui vendita è vietata senza prescrizione e che possono alterare le prestazioni sportive esponendo però gli assuntori a gravi rischi per la salute.

