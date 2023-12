VENETO – Cassiera fa passare la spesa gratis al compagno: denunciati entrambi

Un uomo e una donna sono stati denunciati dopo che il direttore di un supermercato ha segnalato una anomalia negli incassi. Da diversi mesi, infatti, il direttore del supermercato Conad situato in via Facciolati a Padova aveva notato ammanchi da una delle casse. In particolare avvenivano sempre in presenza di un determinato cliente. Dopo aver segnalato la situazione ai carabinieri di Prato della Valle, i militari hanno avviato un’indagine, identificando la cassiera e il cliente che faceva la spesa gratis, a lei legato in quanto convivente. Sabato 16 dicembre i due sono stati colti sul fatto. Il convivente si è presentato con una spesa di 333 euro e tale cifra è stata stornata dalla donna, per cui la spesa è uscita ‘gratis’.

I due, entrambi 49enni e noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati e la cassiera è stata licenziata.