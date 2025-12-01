Veneto – Casa a fuoco, uomo ustionato alle braccia

Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 13 di oggi a Villa Estense, in provincia di Padova, per un incendio divampato in una casa unifamiliare a due piani situata in via Bovi 11.

Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Este con un’autopompa e un’autobotte, riuscendo a circoscrivere e spegnere le fiamme. Il residente dell’abitazione ha riportato ustioni alle braccia ed è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario.

Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.