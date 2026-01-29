Veneto – Caos su un bus: autista aggredito, controllore ferito e tre denunce

Pomeriggio di tensione sabato alla stazione di Mestre, dove una corsa della linea 80 da Venezia a Chioggia, gestita da Arriva Veneto, è stata interrotta dopo un’aggressione a bordo. Intorno alle 17.30, il conducente ha invitato due uomini nordafricani senza biglietto a scendere dal mezzo. La richiesta ha fatto scattare insulti e minacce, degenerati in un’aggressione che ha costretto l’autista a fermare il bus e a chiamare il 113, tra la paura dei passeggeri.

In suo aiuto è intervenuto un controllore Actv, in servizio nei paraggi, che ha tentato di calmare la situazione ma è rimasto ferito. All’arrivo della polizia, i due aggressori sono stati bloccati mentre il verificatore è stato accompagnato al Pronto soccorso per le cure del caso.

Durante le operazioni, un terzo uomo, armato di bastone, ha iniziato a minacciare gli agenti ed è stato a sua volta fermato e condotto in questura. Al termine dell’intervento sono scattate tre denunce: due per interruzione di pubblico servizio e una per resistenza. Arriva Veneto ha espresso vicinanza all’autista, rimasto illeso.