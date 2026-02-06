CRONACAVENETO
6 Febbraio 2026 - 16.57

Veneto – Cane finisce in una vasca di liquami, salvato dai pompieri

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Oggi intorno alle 14:30, una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Caldiero è intervenuta per soccorrere Gretel, un cane di grossa taglia caduto in una vasca di liquami durante una passeggiata.

L’animale, allontanatosi dal proprietario, è finito in una vasca di circa 80 mq, profonda 5 metri e con due metri di liquami al suo interno. Il proprietario ha subito allertato i soccorsi dopo aver sentito i lamenti del cane.

I Vigili del Fuoco hanno posizionato una scala per permettere a Gretel di sostenersi. Indossando idrocostumi, speciali tute che proteggono dal contatto con i liquidi, sono scesi nella vasca e hanno realizzato un’imbragatura di fortuna utilizzando una manichetta antincendio, permettendo così il salvataggio dell’animale.

Gretel, stremata ma in buone condizioni, è stata accudita dai soccorritori prima di tornare a casa con il proprietario.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Cane finisce in una vasca di liquami, salvato dai pompieri | TViWeb Veneto - Cane finisce in una vasca di liquami, salvato dai pompieri | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy