Veneto – Cane finisce in una vasca di liquami, salvato dai pompieri

Oggi intorno alle 14:30, una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Caldiero è intervenuta per soccorrere Gretel, un cane di grossa taglia caduto in una vasca di liquami durante una passeggiata.

L’animale, allontanatosi dal proprietario, è finito in una vasca di circa 80 mq, profonda 5 metri e con due metri di liquami al suo interno. Il proprietario ha subito allertato i soccorsi dopo aver sentito i lamenti del cane.

I Vigili del Fuoco hanno posizionato una scala per permettere a Gretel di sostenersi. Indossando idrocostumi, speciali tute che proteggono dal contatto con i liquidi, sono scesi nella vasca e hanno realizzato un’imbragatura di fortuna utilizzando una manichetta antincendio, permettendo così il salvataggio dell’animale.

Gretel, stremata ma in buone condizioni, è stata accudita dai soccorritori prima di tornare a casa con il proprietario.