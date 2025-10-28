Veneto – Cane anti-droga sbrana cucciolo di maltese a passeggio con la famiglia

Cane antidroga sbrana un cucciolo a spasso per la città con la famiglia. L’atroce fatto è avvenuto sabato pomeriggio alle 18 circa, a Treviso, quando un maltese di cinque anni è stato azzannato e ucciso da un pastore olandese nero appartenente all’unità cinofila della polizia locale. L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi dei proprietari e dei loro due figli piccoli, che stavano passeggiando in centro. Il pastore olandese, che in quel momento impegnato in un servizio antidroga, avrebbe attaccato il cucciolo con violenza. Il proprietario di Yoshi ha tentato disperatamente di liberarlo, rimanendo a sua volta ferito al polpaccio, ma l’attacco si è rivelato fatale.