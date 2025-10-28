ATTUALITA'
28 Ottobre 2025 - 16.10

Veneto – Cane anti-droga sbrana cucciolo di maltese a passeggio con la famiglia

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Cane antidroga sbrana un cucciolo a spasso per la città con la famiglia. L’atroce fatto è avvenuto sabato pomeriggio alle 18 circa, a Treviso, quando un maltese di cinque anni è stato azzannato e ucciso da un pastore olandese nero appartenente all’unità cinofila della polizia locale. L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi dei proprietari e dei loro due figli piccoli, che stavano passeggiando in centro. Il pastore olandese, che in quel momento impegnato in un servizio antidroga, avrebbe attaccato il cucciolo con violenza. Il proprietario di Yoshi ha tentato disperatamente di liberarlo, rimanendo a sua volta ferito al polpaccio, ma l’attacco si è rivelato fatale.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Cane anti-droga sbrana cucciolo di maltese a passeggio con la famiglia | TViWeb Veneto - Cane anti-droga sbrana cucciolo di maltese a passeggio con la famiglia | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy