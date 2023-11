VENETO – Campanile rischia di crollare: sarà istituita zona rossa

Il campanile di Portogruaro (Venezia) rischia di crollare. L’allarme è lanciato nell’edizione odierna del Gazzettino di Venezia.

Si terrà infatti un nuovo incontro riguardante il campanile pendente dopo quattro mesi dall’ultimo su iniziativa del commissario Iginio Olita ed è organizzato dall’amministrazione comunale. Il suo scopo è discutere della sicurezza del campanile del Duomo di Sant’Andrea e del progetto di restauro, consolidamento, riduzione del rischio sismico e consolidamento delle fondazioni della struttura. L’incontro del 24 novembre permetterà anche di definire eventuali aggiornamenti del Piano di Emergenza per il rischio di crollo del Campanile. Questo piano identifica una zona rossa che deve essere evacuata, con un raggio di 65 metri dal campanile al centro. Ci sono 29 edifici potenzialmente coinvolti e circa ottanta persone da evacuare.

Sempre secondo il Gazzettino, durante l’incontro precedente a luglio, sono state rivelate due informazioni importanti. La prima riguarda l’inclinazione del campanile, che dopo 20 anni di monitoraggio continua a inclinarsi di circa 2 millimetri all’anno. La seconda notizia riguarda il finanziamento di 4,2 milioni di euro da parte del Ministero per i beni e le attività culturali per il progetto di messa in sicurezza.

Il progetto esecutivo, del valore di 276mila euro, è attualmente in corso e viene gestito da un raggruppamento temporaneo di imprese composto da diverse aziende di settore. Questo progetto dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno e i lavori dovrebbero iniziare nella primavera del 2024.