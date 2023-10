VENETO – Camionista sbaglia misure e si incastra nel sottopassaggio di un hotel (VIDEO)

TREVISO, CALCOLA MALE LE MISURE E RIMANE INCASTRATO NEL SOTTOPASAGGIO DELL’HOTEL

Poco prima delle 14:00, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Girolamo da Treviso, nell’omonima città, per un camion rimasto incastrato con il cassone rigido contro il sottopassaggio dell’hotel Continental: nessuna persona è rimasta ferita. L’autista ha calcolato male l’altezza massima del camion ed è rimasto incastrato con la centina rigida del mezzo sotto il sottopasso dell’hotel. Danneggiato un cordolo di cemento dell’immobile. I Vigili del fuoco intervenuti anche con l’autogrù, hanno operato per liberare il mezzo pesante e mettere in sicurezza l’immobile. Sul posto la polizia locale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.