Veneto – Camion contro una casa: grave autista che rimane schiacciato

Camion contro un muro: grave un operaio 43enne schiacciato durante i lavori

Cavaso del Tomba (TV), 18 luglio 2025

Grave incidente sul lavoro oggi pomeriggio in via San Pio X a Cavaso del Tomba, dove un operaio di 43 anni, di origini albanesi, è rimasto schiacciato tra un camion con autogrù e il muro di una casa durante lavori per la posa della fibra ottica.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – dipendente della ditta Edil Coppola srl – stava utilizzando il mezzo pesante quando, per cause ancora in corso di accertamento, il camion ha cominciato a muoversi a causa di un probabile difetto al sistema frenante. Il 43enne avrebbe tentato di fermarlo, ma è stato travolto e rimasto incastrato tra il veicolo e il muro.

L’allarme è scattato intorno alle 14:00. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Montebelluna, che hanno liberato l’uomo in collaborazione con il personale sanitario del Suem 118. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravi: è stato elitrasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con lesioni importanti al bacino e all’addome. Al momento, pur rimanendo in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita.

Presenti anche la Polizia Locale, i carabinieri e gli ispettori dello Spisal, chiamati ad accertare la dinamica dell’infortunio e verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul cantiere. L’area è stata messa in sicurezza.