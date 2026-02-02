Veneto – Calci e pugni su una donna in stazione, poi aggredisce poliziotti: arrestato 35enne straniero

Mattinata di forte tensione alla stazione ferroviaria di Padova, dove un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo aver aggredito una donna e aver opposto violenta resistenza agli agenti, ferendone tre.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione al 118 effettuata da un cittadino, che aveva chiesto soccorso per una donna italiana di 42 anni trovata con evidenti segni di lesioni: escoriazioni agli arti superiori, arrossamenti allo zigomo e una ferita al volto. Secondo quanto ricostruito, la donna era stata poco prima colpita a calci e pugni durante una discussione per futili motivi con un uomo che conosceva solo di vista.

Sulla base della descrizione fornita dalla vittima, gli agenti della Questura di Padova sono riusciti a rintracciare il presunto aggressore, un cittadino senegalese irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, tra cui reati legati alla droga, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi o oggetti atti ad offendere, invasione di terreni ed edifici e reati contro il patrimonio. L’uomo era inoltre destinatario di diversi provvedimenti, tra cui un Avviso orale del Questore, un Ammonimento e l’Obbligo di dimora nel Comune di Padova, disposto nel giugno 2025 dalla Corte d’Appello di Venezia.

Alla richiesta di identificazione, il 35enne ha dichiarato di essere privo di documenti e si è dato alla fuga per le strade cittadine. Ne è seguito un inseguimento, conclusosi grazie all’intervento di più pattuglie che hanno chiuso ogni via di fuga. Raggiunto dagli agenti, l’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo, insultando i poliziotti, urlando frasi sconnesse e reagendo con violenza nel tentativo di sottrarsi all’arresto.

Nonostante la presenza di una seconda pattuglia e i ripetuti inviti a calmarsi, l’uomo ha aggredito gli operatori, ferendone tre. Solo con difficoltà è stato immobilizzato. Le condotte violente sono proseguite anche all’interno dell’auto di servizio, dove il 35enne ha colpito a calci l’abitacolo e il finestrino, provocando danni al mezzo.

Per l’uomo, oltre all’arresto, è stata avviata anche la procedura di allontanamento dal territorio nazionale con collocamento in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr).