Veneto – Cadono in cisterna durante la bonifica: morti due giovani operai

Tragedia sul lavoro a Santa Maria di Sala: vittime due uomini di 22 e 39 anni

Santa Maria di Sala (Venezia), 4 agosto 2025 – Due operai, di 22 e 39 anni, entrambi di origini egiziane, sono morti questa mattina a Veternigo di Santa Maria di Sala, in via Desman, durante un intervento di bonifica su una fossa biologica. I due erano impegnati in un’operazione di pulizia all’interno della cisterna di una villa privata, quando – secondo le prime ricostruzioni – sono caduti all’interno del serbatoio e non sono più riemersi, probabilmente a causa delle esalazioni tossiche.

L’allarme è scattato intorno alle 10. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi del Suem di Mestre, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori dello Spisal, il servizio per la sicurezza sui luoghi di lavoro. I sanitari hanno tentato di rianimare i due lavoratori, ma purtroppo per entrambi non c’era più nulla da fare. I corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco, mentre il nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) ha messo in sicurezza l’area.

Dalle prime indagini, pare che i lavoratori fossero tre: uno di loro sarebbe sceso nella vasca per effettuare dei controlli, ma non sarebbe più risalito. Il secondo, vedendo il collega in difficoltà, avrebbe cercato di soccorrerlo, ma è rimasto anch’egli intrappolato. Il terzo operaio ha lanciato l’allarme. I dettagli della dinamica sono ancora in fase di accertamento: non è escluso che i due siano stati sopraffatti da gas nocivi presenti nel serbatoio.

A seguire le indagini è lo Spisal, che dovrà accertare anche eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro e alle modalità dell’intervento.