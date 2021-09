VENETO – Cade in ferrata: ferito e recuperato dal Soccorso Alpino

Attorno a mezzogiorno la Centrale del 118 è stata allertata per un escursionista caduto per diversi metri mentre percorreva in compagnia la Ferrata del Paterno. L’uomo, che si trovava in un tratto non attrezzato del percorso e aveva riportato un sospetto politrauma, è stato assistito da due soccorritori altoatesini che si trovavano casualmente sul posto e hanno poi supportato nelle operazioni l’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Individuato il luogo dell’incidente, con un verricello di 40 metri sono stati sbarcati medico e tecnico di elisoccorso, che hanno prestato le prime cure a H.K., cinquantenne di San Candido (BZ). Imbarellato, l’infortunato è stato issato a bordo e trasportato all’ospedale di Belluno.