VENETO – Cade da una pianta e rotola in una scarpata: uomo salvato dal Soccorso Alpino

Attorno alle 11.20 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato dal 118, per intervenire in supporto dell’elisoccorso in località Confin dove, a un centinaio di metri dalla propria abitazione, un uomo si era infortunato durante il taglio di una pianta. Sbarcati con un verricello nelle vicinanze del luogo dall’elicottero di Treviso emergenza, dopo che la moglie è andata loro incontro per indicare il punto esatto dell’incidente, tecnico di elisoccorso e medico hanno raggiunto l’infortunato, che a causa di un probabile contraccolpo era caduto per 4-5 metri in una scarpata fino alla stradina sottostante e lamentava dolori alla schiena e al bacino. Prestate le prime cure, l’uomo è stato imbarellato e recuperato con un verricello per essere trasportato all’ospedale di Treviso. Sul posto una squadra di soccorritori, che ha anche liberato un varco tra la vegetazione per facilitare le operazioni, e l’automedica.