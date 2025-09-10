CRONACAVENETO
10 Settembre 2025 - 9.47

Veneto – Cade con la bici elettrica: 16enne grave

REDAZIONE
Grave incidente ieri sera, 9 settembre, lungo la strada statale 516 a Ponte San Nicolò. Due ragazzi del paese, di 14 e 16 anni, stavano percorrendo la discesa nei pressi del ponte dell’autostrada con le loro biciclette elettriche quando, a causa di un contatto accidentale, il giubbotto di uno si è incastrato con quello dell’altro. Entrambi sono finiti a terra violentemente.

Un’automobilista che seguiva la scena ha dato subito l’allarme chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, guidati dal luogotenente Vincenzo Folliero, insieme a più mezzi del Suem 118.

Le condizioni del sedicenne sono apparse da subito molto gravi: stabilizzato sul posto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, dove i medici si sono riservati la prognosi pur mantenendo un cauto ottimismo. L’amico di 14 anni è rimasto quasi illeso.

I militari, dopo i rilievi e l’ascolto dei testimoni, hanno disposto il sequestro delle due biciclette coinvolte. La circolazione lungo la statale ha subito rallentamenti per circa un’ora, fino al termine delle operazioni.

