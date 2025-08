Veneto – Bulle 16enni aggrediscono tentano di rapinare coetanee: denunciate

Due ragazze di 16 anni sono state denunciate dai Carabinieri per tentata rapina in concorso ai danni di due coetanee, aggredite nella serata di mercoledì 31 luglio nel centro di Padova, in via Altinate.

L’allarme è scattato intorno alle 21, quando la Centrale Operativa del 112 ha inviato sul posto una pattuglia impegnata in attività di prevenzione e controllo del territorio. Una volta giunti sul luogo dell’aggressione, i militari hanno raccolto la preziosa testimonianza di una collega libera dal servizio, che aveva assistito alla scena e prestato soccorso alle vittime.

Le due giovani aggredite, che si trovavano in bicicletta, hanno raccontato di essere state bloccate e spinte da altre due ragazze, che hanno sottratto la borsetta a una di loro. Dopo averla ispezionata, le autrici del gesto l’hanno abbandonata senza sottrarne il contenuto. Poco dopo, le due sedicenni sono state rintracciate e fermate nelle vicinanze dai Carabinieri. Hanno ammesso di aver avuto una “lite” con le coetanee, cercando di ridimensionare quanto accaduto.

Dopo aver ascoltato le vittime e alcuni testimoni, i Carabinieri hanno denunciato le due ragazze alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia. Sono in corso ulteriori accertamenti per comprendere se si sia trattato di un’azione improvvisata o se tra le giovani vi fosse un pregresso.