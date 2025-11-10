Veneto – Boscaiolo ferito mentre taglia legna: soccorso con l’elicottero del Suem

LAMON (BELLUNO), 10 novembre 2025 – Paura nei boschi di Lamon per un boscaiolo di 76 anni, rimasto ferito mentre stava tagliando legna in località Totti. L’uomo, che si trovava da solo, è stato colpito a una gamba da un tronco che stava sezionando a terra.

Nonostante il dolore, il 76enne è riuscito a contattare alcuni conoscenti che lo hanno raggiunto e dato l’allarme intorno alle 12.15. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, guidata sul luogo dell’incidente da un amico della vittima, mentre da Pieve di Cadore è decollato l’elicottero del Suem, che ha sbarcato tecnico di elisoccorso ed equipe medica più a monte del punto dell’infortunio.

I soccorritori hanno raggiunto il ferito a piedi, supportati da una squadra del Soccorso alpino di Feltre. Dopo aver immobilizzato la gamba con una sospetta frattura del femore, l’uomo è stato imbarellato e trasportato fino a un’area idonea al recupero.

Caricato a bordo dell’elicottero, è stato infine trasferito all’ospedale di Belluno. Le sue condizioni non risultano gravi, ma sarà sottoposto ad accertamenti.