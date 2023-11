VENETO – Boscaiolo esce di strada con la Jeep e rimane incastrato in auto

BOSCAIOLO ESCE DI STRADA CON LA JEEP

Intervento del Soccorso Alpino a La Valle Agordina (Belluno), il 10 novembre 2023.

Alle 10.15 circa la Centrale del 118 è stata attivata dal collega di un boscaiolo, rimasto incastrato nell’abitacolo di una jeep, uscita di strada in località Pian de Val. Sul posto è stato inviato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, atterrato in basso rispetto al luogo dell’incidente per la presenza di nebbia. Equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno raggiunto l’infortunato, che si trovava una quindicina di metri sotto una strada forestale, era stato estratto dai Vigili del fuoco ed era assistito dal personale sanitario dell’ambulanza. Prestate le prime cure per un probabile politrauma, il 30enne di Limana (BL) è stato imbarellato e trasportato fino all’ambulanza, per poi essere trasferito nell’elicottero in attesa sulla statale e decollato in direzione dell’ospedale di Treviso. Era presente anche una squadra del Soccorso alpino di Agordo.