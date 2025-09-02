CRONACA
2 Settembre 2025 - 9.19

Veneto – Boscaiolo colpito da una pianta

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Attorno alle 14.50 di ieri la Centrale del 118 è stata attivata per un boscaiolo che si era infortunato, dopo essere stato colpito da una pianta in un bosco del Col Vidal, sul Pian dei Buoi. Risaliti alle coordinate della posizione, è decollato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, poi atterrato nelle vicinanze. L’equipe medica ha prestato le prime cure al 50enne di Auronzo di Cadore, per il possibile trauma al braccio riportato. L’uomo è stato di seguito adagiato sul materassino e caricato a bordo, per essere trasportato all’ospedale di Belluno. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Boscaiolo colpito da una pianta | TViWeb Veneto - Boscaiolo colpito da una pianta | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy