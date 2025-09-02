Veneto – Boscaiolo colpito da una pianta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Attorno alle 14.50 di ieri la Centrale del 118 è stata attivata per un boscaiolo che si era infortunato, dopo essere stato colpito da una pianta in un bosco del Col Vidal, sul Pian dei Buoi. Risaliti alle coordinate della posizione, è decollato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, poi atterrato nelle vicinanze. L’equipe medica ha prestato le prime cure al 50enne di Auronzo di Cadore, per il possibile trauma al braccio riportato. L’uomo è stato di seguito adagiato sul materassino e caricato a bordo, per essere trasportato all’ospedale di Belluno.

