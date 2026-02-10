CRONACAVENETO
10 Febbraio 2026 - 16.54

Veneto – Bomba della seconda guerra mondiale ritrovata in centro città: intervengono gli artificieri

REDAZIONE
Un ordigno risalente con tutta probabilità alla Seconda guerra mondiale è stato ritrovato questa mattina alla base di uno dei ponti storici più centrali di Treviso, a ridosso della cinta muraria e a pochi passi dall’area in cui si svolge il consueto mercato del martedì. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della sezione Volanti della Questura di Treviso e ora si è in attesa dell’arrivo di esperti artificieri da Venezia.

Solo dopo le valutazioni si deciderà se far evacuare i residenti della zona, comunque in un raggio che si ritiene sarà piuttosto ristretto, e per il tempo necessario alla rimozione dell’ogiva.
Treviso fu oggetto di bombardamenti angloamericani nel 1944, il più importante e distruttivo dei quali avvenne il 7 aprile, causò circa 1.600 vittime tra la popolazione civile. ANSA VENETO

