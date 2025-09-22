Manifestanti per Gaza bloccano il Porto di Venezia. La polizia li ‘blocca’ con gli idranti. 400 manifestanti anche a Vicenza

Aggiornamento

Vicenza – Anche il capoluogo berico ha visto scendere in piazza centinaia di persone nell’ambito della mobilitazione di oggi. Circa 400 manifestanti, in gran parte studenti, si sono radunati alla Cittadella degli Studi per poi muovere in corteo verso la stazione ferroviaria e attraversare le vie del centro. In testa uno striscione con la scritta «Fuori l’Italia dalla guerra imperialista», accompagnato da cori e cartelli contro l’intervento militare.

Parallelamente, un’altra manifestazione si è svolta a Bassano del Grappa: in piazza Libertà si sono radunate numerose persone che hanno sventolato bandiere della Palestina ed esposto cartelloni con slogan contro Israele, dando vita a un presidio colorato e partecipato.

Aggiornamento

Dopo tre ore di presidio davanti al casello del porto commerciale, il corteo di circa 15mila persone ha tentato di avanzare per accedere all’infrastruttura.

La polizia, schierata per impedire l’ingresso, ha azionato gli idranti pochi metri prima che i due fronti si toccassero, iniziando poi a muovere un avanzamento compatto. Alcuni manifestanti hanno reagito lanciando bottiglie, prima di arretrare scandendo cori di accusa contro le forze dell’ordine.

La tensione è durata alcuni minuti, dopodiché il corteo ha iniziato a defluire lentamente dall’ingresso del porto, lasciando spazio al ripristino della viabilità.

+++

Circa diecimila persone si sono radunate questa mattina a Marghera, in piazzale Giovannacci, per una manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione via mare che porta cibo e beni essenziali alla popolazione nella striscia di Gaza. L’iniziativa si svolge in concomitanza con lo sciopero generale indetto da Usb, Cub, Sgb e Adl Cobas, con la partecipazione anche di studenti, centri sociali del Nordest e vari comitati.

Il corteo, partito alle 10.15, è diretto verso il porto di Venezia, che i promotori intendono “bloccare”: «Abbiamo promesso un blocco e un blocco stiamo per fare. Le catene del genocidio, le catene belliche, le armi che partono dai nostri territori vanno fermate», hanno dichiarato al microfono gli organizzatori. In testa al corteo lo striscione “Gaza sta bruciando. Blocchiamo tutto”.

Molti manifestanti portano cartelloni di solidarietà con i palestinesi e la popolazione di Gaza, con messaggi che richiamano alle difficili condizioni di vita nella striscia. L’obiettivo dichiarato è trasformare la solidarietà in azione diretta e creare pressione politica ed economica affinché cessino le forniture di armi e la complicità al conflitto. Sul posto le forze dell’ordine presidiano l’area per contenere la manifestazione e limitare i disagi.