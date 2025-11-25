ATTUALITA'
25 Novembre 2025 - 11.39

Veneto, Bizzotto (Lega): straordinaria vittoria di Stefani, Lega primo partito

REDAZIONE
“La straordinaria vittoria del nostro Alberto Stefani e della Lega, che torna ad essere il primo partito del Veneto, conferma ancora una volta che i cittadini veneti premiano il buon governo e il lavoro sul territorio portati avanti dall’amministrazione Zaia e dal nostro movimento in questi anni. È un risultato nettissimo, dal grande valore politico, che ci riempie di soddisfazione ma anche di responsabilità nel continuare a lavorare per il Veneto. Stefani sarà un ottimo Presidente che saprà guidare la Regione con visione, concretezza e coraggio, diventando un punto di riferimento per tutti i veneti».

Lo dichiara la senatrice veneta Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo Lega al Senato.

