VENETO – Bimbo di 3 mesi grave dopo arresto cardiaco

Un bambino di 3 mesi è stato ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso nella notte per poi essere trasferito all’ospedale di Verona, dopo essere stato colpito da arresto cardiaco. A chiamare i soccorsi la famiglia residente a Montebelluna. Sul posto si sono portate un’auto medica ed un’ambulanza prima dell’arrivo dell’eliambulanza. Ora è ricoverato in gravi condizioni. E’ il terzo caso in un mese in cui un bambino è colpito da arresto cardiaco.

Il 16 settembre a Guarda è morta una bambina di 4 mesi e poco dopo all’asilo Porcellengo di Paese ha perso la vita Alessandro i 11 mesi.