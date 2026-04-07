Veneto – Bimba di 3 anni di famiglia nomade trovata sola sul ciglio di una strada. Trovata da un passante

CAVARZERE (Venezia) – Momenti di grande paura nel primo pomeriggio di Pasquetta per una bambina di circa 2-3 anni, ritrovata a vagare da sola lungo via Argine Sinistro Po, nella zona di Rottanova, indossando solo un pannolino. L’allarme è scattato intorno alle 14:05, quando alcuni automobilisti hanno notato la piccola in un tratto isolato dell’argine e hanno immediatamente contattato i soccorsi.

La situazione era critica: la bambina era esposta sia al traffico che al vicino Canale Garzone, a pochi metri, rischiando gravi incidenti. Fondamentale è stato l’intervento di una guardia della Civis, che ha calmato la piccola e l’ha intrattenuta fino all’arrivo dei soccorsi, evitando ulteriori spaventi.

Un passante, intuendo a quale famiglia appartenesse la bambina, è riuscito a rintracciare i genitori. Poco dopo sono arrivati prima una zia e poi i familiari, di origine nomade, riportando la bambina a casa prima dell’arrivo dei carabinieri, già allertati.

L’episodio ha suscitato forte apprensione tra i presenti, sottolineando i pericoli a cui può essere esposta un bambino in un tratto di strada isolato. Le forze dell’ordine sono state comunque informate e potranno valutare eventuali accertamenti sulla vicenda.