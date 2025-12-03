Veneto – Betoniera si rovescia nel sottopasso: ferito l’autista

San Martino Buon Albergo (Verona), 3 dicembre 2025 – Un autista è rimasto ferito oggi pomeriggio dopo il ribaltamento della betoniera che stava conducendo all’interno di un sottopasso in via Maglio, nel tratto in cui la viabilità locale passa sotto autostrada e tangenziale.

L’allarme è scattato poco dopo le 13.30. Due squadre dei Vigili del fuoco, una dal distaccamento di Caldiero e una da Verona dotata di autogrù, sono intervenute per soccorrere il conducente, che era riuscito a uscire autonomamente dalla cabina deformata. L’uomo è stato affidato al personale del Suem 118 per le cure mediche.

Le operazioni di recupero della betoniera, che trasportava calcestruzzo, sono risultate particolarmente difficili a causa dello spazio ridotto del tunnel, che limitava le manovre in altezza. Il mezzo è stato raddrizzato e messo in sicurezza nel corso del pomeriggio, con il rientro delle squadre dopo le 17.

La circolazione sull’infrastruttura sovrastante non ha subito disagi. Presenti sul posto gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi.