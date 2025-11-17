Veneto – Basejumper 35enne disperso in montagna: ricerche in corso

Taibon Agordino (BL), 17 novembre 2025 – Sono in corso da ieri sera, attorno alle 22, le ricerche di un cittadino finlandese di 35 anni, dopo che un amico, preoccupato per la mancanza di notizie da venerdì, ha dato l’allarme. La sua auto è stata trovata parcheggiata nei pressi di Capanna Trieste.

Durante la notte i soccorritori hanno percorso la sentieristica principale, controllando bivacchi e ricoveri per escludere che l’uomo vi avesse trovato riparo. Secondo le prime ipotesi, il basejumper potrebbe essersi lanciato già sabato e le ricerche si stanno concentrando nelle aree più frequentate dagli appassionati dei lanci con la tuta alare, in particolare Busazza e Cima delle Nevere.

Le operazioni sono rese difficili dal maltempo: pioggia e nevicate a partire dai 2.200 metri ostacolano la visibilità e i movimenti a terra. Il telefono dell’uomo risulta libero ma senza risposta; l’ultima attività registrata risale a sabato mattina.

Mentre le squadre proseguono a piedi, si attende un miglioramento delle condizioni meteo per effettuare un sorvolo con elicottero e droni. Sul posto sono impegnati il Soccorso alpino di Agordo, il Soccorso alpino della Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.