Veneto – Barista aggredita da ragazzine minorenni di origine straniera: due denunciate. Calci, pugni e colpi alla testa

Padova, 20 settembre 2025 – Sono state identificate e denunciate dalla Squadra Mobile di Padova due delle quattro ragazzine minorenni di origine straniera che lo scorso 3 settembre avevano aggredito la titolare di un bar nei pressi della stazione ferroviaria, una cittadina cinese, dopo che la donna aveva impedito a una di loro di utilizzare le slot machine.

Secondo la ricostruzione, la titolare aveva fatto presente a una tredicenne che non poteva accedere all’area slot. La giovane era tornata dal gruppo di amiche e, insieme a loro, aveva iniziato a insultare la barista anche con frasi a sfondo razzista. La situazione è rapidamente degenerata: la donna è stata colpita in testa con un cellulare, spinta a terra e presa a calci e pugni, subendo anche lo strappo di ciocche di capelli.

Grazie alle testimonianze di alcuni passanti e alle immagini della videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire a due componenti del gruppo. Una è una tredicenne italiana di origine albanese, già segnalata più volte alla magistratura minorile per episodi di violenza in branco e piccole rapine. L’altra è una quindicenne marocchina, nota alla Questura per precedenti legati a molestie e disturbo, destinataria di un Daspo urbano per la zona del Piazzale Stazione che ha violato con questa aggressione. Per lei è scattata anche la misura dell’Avviso orale.

Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha sottolineato come l’episodio si inserisca in un quadro di crescente attenzione verso la criminalità minorile. Nei primi sette mesi del 2025, in provincia di Padova, 107 minori sono stati segnalati alla Procura per i minorenni di Venezia: 92 indagati a piede libero e 15 arrestati, soprattutto per stupefacenti, rapine e lesioni. Nello stesso periodo, la Questura ha adottato 58 misure di prevenzione, quasi il triplo rispetto al 2024.