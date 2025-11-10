CRONACAVENETO
10 Novembre 2025 - 16.29

Veneto – Barchino si rovescia: 93enne inghiottito dalle acque davanti al figlio

SILEA (Treviso), 10 novembre 2025 – Ore d’ansia a Lanzago di Silea, dove da questa mattina sono in corso le ricerche di un uomo di 93 anni caduto nelle acque del fiume Melma. L’anziano era uscito da solo a bordo di un piccolo barchino che, per cause in corso di accertamento, si è improvvisamente capovolto.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.30 dal figlio, che ha assistito alla scena da casa e ha subito chiamato i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, il 93enne si trovava in piedi sull’imbarcazione quando avrebbe perso l’equilibrio, finendo in acqua.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori e l’elicottero Drago, oltre al personale del Suem 118 e ai carabinieri di Treviso. Le ricerche si concentrano lungo l’ansa del fiume a monte della chiesa di Silea, ma dell’uomo, al momento, nessuna traccia.

