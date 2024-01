VENETO – Bambino di 9 anni cade dalla seggiovia in montagna

Grave incidente all’ora di pranzo di domenica 14 gennaio nel comprensorio delle Melette (Gallio, Vicenza). Un bambino di 9 anni originario della provincia di Padova è scivolato dalla seggiovia, finendo sulla strada sottostante, riportando lesioni significative alle gambe. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Asiago, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico la mattina successiva presso il San Bortolo di Vicenza. Si è fratturato il bacino e il femore, ma non è in pericolo di vita.

La seggiovia da cui è caduto è una quadriposto “Busa Fonda Monte Ongara”. Il bambino partecipava a una lezione di sci con un gruppo di coetanei. A circa 40 metri dall’inizio della salita, si sono udite urla. Gli addetti alla seggiovia hanno notato che l’accompagnatore stava cercando di trattenere il bambino, il quale era in qualche modo scivolato dalla seggiola. Immediatamente, l’impianto di risalita è stato fermato e fatto retrocedere lentamente per riportare il bambino a valle, evitando che potesse cadere nel bosco sottostante, dove erano presenti rocce. Tuttavia, a pochi metri dalla base, il bambino è caduto.