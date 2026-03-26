Veneto, bambini maltrattati all’asilo: maestra a giudizio

A Verona, a poco più di un mese dal caso del nido sequestrato, emerge un nuovo episodio di presunti maltrattamenti in una scuola dell’infanzia privata. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per una maestra di 65 anni, accusata di maltrattamenti abituali su una decina di bambini dai 2 ai 6 anni tra settembre 2022 e febbraio 2024.

Secondo l’accusa, l’insegnante urlava, minacciava, tirava i capelli, picchiava con schiaffi e colpi in testa, rinchiudeva i piccoli in stanze da sola e li obbligava a mangiare, provocando talvolta il vomito. Le condotte sarebbero avvenute anche davanti agli altri bambini della classe.

La denuncia è partita da una collega, che ha segnalato i soprusi alla Polizia. Le indagini, condotte dal pubblico ministero Mauro Tenaglia, hanno incluso telecamere nascoste nell’asilo e perquisizioni informatiche, confermando la presenza di materiale probatorio e altre conversazioni simili con minori in varie zone d’Italia.

Inizialmente anche un’altra maestra era indagata, ma la Procura ha richiesto l’archiviazione della sua posizione, mentre i genitori dei bambini hanno presentato opposizione. La direzione della scuola non risulta coinvolta.

Il caso sarà trattato dal giudice per l’udienza preliminare Enrico Zuccon nella prossima settimana. L’episodio richiama altri casi precedenti: a febbraio un nido veronese era stato sequestrato, cinque insegnanti erano state interdette per un anno, e tra il 2022 e il 2023 due maestre della provincia erano già state condannate a due anni di carcere per maltrattamenti simili.