Veneto – Bambini maltrattati al nido: due maestre condannate a due anni

Due maestre di un asilo nido della provincia sono state condannate ieri dal giudice per l’udienza preliminare Paola Vacca a due anni di carcere, sospesi, con obbligo di frequentare un corso di recupero psicologico. La vicenda riguarda presunti maltrattamenti abituali ai danni dei bambini tra gennaio 2022 e febbraio 2023.

Secondo le indagini, una bambina di otto mesi veniva lasciata sola nel passeggino a piangere, un bimbo di un anno abbandonato sul dondolino, e altri piccoli sarebbero stati sgridati, imboccati a forza o isolati al buio. I genitori hanno raccontato come il loro figlio abbia sviluppato paura del buio e comportamenti legati a traumi, confermati da una psicomotricista.

Il giudice ha disposto anche una provvisionale di 2mila euro a favore delle parti civili. Altre due insegnanti dello stesso nido erano state prosciolte lo scorso aprile. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e tutela dei minori nelle strutture educative.