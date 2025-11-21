Veneto – Bambina morta dopo dimissioni: la causa del decesso è un’infezione cerebrale acuta

La bambina di due anni deceduta a Borgo Valbelluna dopo le dimissioni dall’ospedale di Feltre è risultata affetta da una grave meningoencefalite da Streptococcus pneumoniae. L’esito è emerso dall’autopsia eseguita oggi dagli anatomopatologi Antonello Cirnelli e Marny Fedrigo su disposizione della Procura di Belluno.

Gli accertamenti rientrano nell’indagine avviata in seguito alla denuncia presentata dai genitori. Risulta indagato per omicidio colposo il pediatra di turno al pronto soccorso, un medico settantaseienne assunto con contratto a gettone, che aveva disposto il rientro a casa della piccola prescrivendo un antibiotico e un ciclo di aerosol.

Nel referto, il professionista avrebbe evidenziato l’assenza di segni meningei e la presenza di una lieve febbre al momento della visita. La famiglia aveva invece riferito episodi febbrili fino a 39 gradi nei giorni precedenti. La patologia diagnosticata richiede abitualmente un ricovero immediato, una terapia antibiotica mirata e un’intensa reidratazione ospedaliera.