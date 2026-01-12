Veneto – Badante dà le chiavi ai ladri che compiono una violenta rapina, tre arresti

Padova, 12 gennaio 2026 – Si è chiusa con tre arresti l’indagine sulla violenta rapina subita lo scorso 24 ottobre da un’anziana di 83 anni nella sua abitazione di via Tirana. Due uomini e una donna, tutti di origine moldava e residenti nel capoluogo euganeo, sono stati raggiunti da un provvedimento di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata in abitazione e lesioni personali.

Quella mattina, attorno alle 9.30, due individui con il volto parzialmente coperto avevano fatto irruzione nell’appartamento della pensionata, che si trovava in compagnia di una conoscente di 64 anni. Le due donne erano state spinte a terra nella zona notte, mentre i malviventi rovistavano nei cassetti della camera da letto portando via gioielli e contanti per un valore di circa duemila euro. L’83enne era poi stata soccorsa e accompagnata in ospedale, dove le erano state riscontrate contusioni e traumi con una prognosi di due settimane.

L’assenza di segni di scasso alle porte aveva insospettito fin da subito gli investigatori, intervenuti dopo l’allarme dato dai vicini. L’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona ha permesso di ricostruire l’arrivo dei rapinatori nel condominio e la loro fuga a piedi. In un portico poco distante i due si erano persino cambiati d’abito, abbandonando vestiti e accessori, prima di proseguire a volto scoperto, finendo così immortalati dai sistemi di ripresa.

Grazie a questi elementi i carabinieri sono risaliti all’identità dei due esecutori, entrambi già noti alle forze dell’ordine. A quel punto le indagini si sono concentrate su come fossero riusciti a entrare nell’abitazione senza forzare nulla. L’attenzione si è spostata sulle frequentazioni dei due, portando alla scoperta del coinvolgimento di una donna che lavorava come assistente domestica per l’anziana.

Secondo quanto emerso, la badante, approfittando della fiducia ottenuta, avrebbe preso le chiavi di casa e le avrebbe passate ai complici, indicando loro anche dove erano custoditi soldi e preziosi. Un tradimento che ha reso possibile la rapina.

Con l’ordinanza eseguita oggi, i due uomini sono stati condotti nel carcere di Padova, mentre la donna è stata trasferita in quello di Verona, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini hanno così ricostruito l’intera filiera del colpo, dal sopralluogo interno alla fuga, chiudendo il cerchio attorno ai responsabili.