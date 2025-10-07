CRONACAVENETO
7 Ottobre 2025 - 10.07

Veneto – Aziende fantasma e pascoli inventati: maxi truffa ai fondi agricoli Ue. 48 agricoltori denunciati

REDAZIONE
Una maxi inchiesta della Guardia di Finanza di Padova ha portato al sequestro preventivo di beni e somme per 17,2 milioni di euro, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova. L’indagine, coordinata dalla Procura Europea di Venezia, ha coinvolto 48 imprenditori agricoli accusati di associazione a delinquere e truffa aggravata per una presunta frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA).

Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, tra il 2017 e il 2022 gli indagati avrebbero ottenuto indebitamente oltre 20 milioni di euro di contributi europei attraverso un sofisticato sistema di aziende agricole “di comodo” e falsi pascolamenti.

Le indagini, condotte in collaborazione con i reparti di Macerata, Rieti e le sezioni aeree di Pratica di Mare e Pescara, hanno permesso di ricostruire un meccanismo ben rodato: un’unica azienda padovana sarebbe stata “frazionata” in dodici società agricole distribuite tra Veneto, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per eludere il limite massimo di contributi fissato a 500 mila euro annui per impresa.

Parallelamente, gli investigatori hanno scoperto la falsa dichiarazione di pascoli gestiti da terzi, pratica vietata dal 2015, che consentiva agli indagati di percepire fondi europei senza svolgere alcuna reale attività agricola. A capo del sistema vi sarebbero due imprenditori padovani, che fornivano terreni, stalle, bestiame, pastori e perfino veterinari fittizi per costruire la documentazione utile a ottenere i finanziamenti.

Oltre al sequestro dei beni, è stato disposto anche un blocco preventivo del trasferimento di titoli di pagamento per circa 4 milioni di euro da parte di AG.E.A., per evitare ulteriori indebite erogazioni. Gli imprenditori coinvolti sono stati inoltre segnalati alla Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto per un presunto danno erariale di 32,1 milioni di euro.

L’operazione, durata quattro anni, ha permesso di smascherare una frode su scala nazionale che alterava la concorrenza nel settore agricolo, penalizzando le aziende oneste e drenando risorse destinate allo sviluppo rurale.

