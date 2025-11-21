Veneto – Autotrasportatore travolto durante le operazioni di carico, muore a 61 anni

Una routine lavorativa come tante si è trasformata in tragedia ieri, 20 novembre, a Gessate, nell’hinterland milanese. Sandro Pellizzaro, 61 anni, autotrasportatore residente a Campodarsego, ha perso la vita durante le operazioni di carico e scarico in via Enrico Fermi, davanti alla ditta Mps, azienda attiva nel riciclaggio di carta e rottami ferrosi.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Locale e dallo Spisal, l’uomo era sceso dal camion in attesa di completare le procedure quando un muletto in transito lo avrebbe investito e schiacciato. L’incidente si sarebbe consumato in una frazione di secondo, senza lasciargli scampo. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per Pellizzaro non è stato possibile fare nulla se non constatarne il decesso.

Da circa tredici anni viveva a Campodarsego, in via Bachelet, dopo aver risieduto a Vigonza. Era molto conosciuto per il suo carattere disponibile e per l’amore verso gli animali, in particolare i suoi tre Bulldog francesi, che portava spesso a passeggiare nel tempo libero.

La notizia ha raggiunto rapidamente il Padovano, gettando nello sconforto familiari, amici e colleghi. Il sindaco di Campodarsego, Valter Gallo, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione: «Una notizia terribile. Le mie più sentite condoglianze ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene».

In attesa del nullaosta della magistratura, la data dei funerali non è ancora stata stabilita.