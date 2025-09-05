Veneto – Autocisterna con carburanti si rovescia (video): intervento dei Vigili del fuoco fino a notte fonda

Villafranca di Verona, 5 settembre 2025 – Poco dopo le 15 di giovedì 4 settembre i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Morandini, in località Quaderni, per un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato carico di carburanti.

Il mezzo pesante, che trasportava 25.000 litri di gasolio e 4.000 di benzina, è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco nel campo adiacente la carreggiata. Le squadre intervenute hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autocisterna e, nelle prime fasi, a tamponare una perdita di gasolio, garantendo la sicurezza degli operatori e la tutela dell’ambiente.

Il nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) ha provveduto, con l’impiego di speciali pompe, a travasare gli infiammabili su un altro autoarticolato fatto giungere sul posto.

Le operazioni di completa messa in sicurezza e di recupero del mezzo incidentato si sono concluse solo dopo la mezzanotte. Presenti anche i tecnici ARPAV per i rilievi ambientali di competenza.