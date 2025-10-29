Veneto – Autobus carico di studenti contro auto: un morto e diversi feriti (VIDEO)

Oderzo, terribile schianto tra pullman e Suv: muore l’automobilista, studenti feriti lievi e sotto choc

Tragico incidente questa mattina, martedì 29 ottobre, intorno alle 7.30, lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo. Un pullman di linea dell’Atvo, con a bordo una cinquantina di studenti diretti verso le scuole di Oderzo, si è scontrato con un Suv Hyundai. Nell’impatto ha perso la vita il conducente dell’auto, mentre sei persone – cinque ragazzi e l’autista del bus – sono rimaste ferite in modo lieve.

Lo scontro, avvenuto subito dopo una curva, è stato di estrema violenza: entrambi i mezzi sono finiti fuori strada, il Suv in un fossato e il pullman adagiato su un fianco nel fosso opposto. Il conducente del mezzo Atvo, un quarantenne di San Donà di Piave con diciotto anni di servizio, dopo l’impatto è riuscito a mantenere il controllo della situazione e ad aprire la botola sul tetto per consentire agli studenti di uscire in sicurezza.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, supportate da una squadra proveniente da Treviso, insieme ai sanitari del Suem 118 con ambulanze, automedica ed elicottero. Presenti anche la Polizia Locale, che ha deviato il traffico, e i Carabinieri della stazione di Cessalto, incaricati dei rilievi e degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ipotesi, il conducente del Suv potrebbe essere stato colto da un malore improvviso e aver invaso la corsia opposta, rendendo inevitabile lo scontro. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Dalla direzione Atvo è giunta una nota di cordoglio e solidarietà alle persone coinvolte. L’azienda ha precisato che la corsa interessata è quella partita da San Donà di Piave alle 6.30 e diretta a Oderzo, dedicata principalmente al trasporto scolastico.