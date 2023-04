VENETO – Auto si schianta contro un muro: 4 feriti

Mercoledì sera alle 20.45 circa i vigili de fuoco sono intervenuti in località Fenadora nel comune di Fonzaso per un’auto finita contro il muro di una recinzione, dopo la perdita di controllo dell’autista: quattro persone sono rimaste ferite. I pompieri arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre i quattro feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti due in eliambulanza all’ospedale di Trento e due al pronto soccorso di Feltre. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 23:00.